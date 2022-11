Core One Labs Inc. Se prépare à la production commerciale de psilocybine de qualité API

Core One Labs Inc. a annoncé que le premier cycle de production de son ingrédient pharmaceutique actif (API) psilocybine dans une installation de bonnes pratiques de fabrication (BPF) est prévu pour janvier 2023, afin de tester les capacités de production commerciale de la société. Après un essai de production commerciale réussi, la Société a l'intention de progresser vers une production commerciale complète de sa psilocybine de qualité API et d'autres composés psychédéliques. La production commerciale pourrait permettre à Core One de fabriquer puis de fournir des composés psychédéliques de haute qualité à des cliniques et des professionnels de la santé agréés, ainsi qu'à des chercheurs cliniques et à d'autres sociétés de recherche et de développement axées sur les psychédéliques dans tout le Canada, et potentiellement à l'échelle internationale.

Avec les développements et les changements progressifs dans l'espace psychédélique, tels que l'introduction du Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada et le nombre croissant de Canadiens soutenant l'utilisation de la thérapie assistée par la psilocybine pour les maladies graves et mettant fin à la vie, l'essai prévu par Core One en janvier 2023 et les calendriers de production commerciale subséquents rapprocheraient la société de cette opportunité unique.