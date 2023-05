Core One Labs Inc. en pourparlers avec plusieurs entreprises pour fournir de la psilocybine

Core One Labs Inc. a annoncé qu'elle était en pourparlers avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques et organismes de recherche pour leur fournir l'ingrédient pharmaceutique actif (API) psilocybine afin de répondre à leurs besoins en matière de recherche psychédélique. L'intérêt scientifique pour la psilocybine s'est accru de manière exponentielle ces dernières années, avec de nombreux essais cliniques de haut niveau montrant l'énorme potentiel de ce composé psychédélique dans le traitement de divers troubles mentaux et neurologiques, tels que l'anxiété, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, diverses dépendances, ainsi que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, pour n'en citer que quelques-uns. Les résultats prometteurs d'un grand nombre de ces essais, bien qu'encore à un stade précoce et nécessitant des études plus approfondies, ont donné lieu à une croissance rapide de l'industrie des psychédéliques et à l'émergence de nombreuses entités publiques et privées engagées dans la recherche sur les psychédéliques destinés à un usage médical.

L'industrie des psychédéliques n'en étant qu'à ses débuts, Core One a pris des mesures importantes pour se positionner en tant que leader de la chaîne d'approvisionnement en psychédéliques à cycle complet. La société a la possibilité de produire ses propres composés psychédéliques dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et, en collaboration avec ses partenaires, de fabriquer et de fournir ses produits de haute qualité et rentables à des clients agréés au Canada. En rationalisant la chaîne d'approvisionnement en psychédéliques et en se structurant comme une entreprise verticalement intégrée, Core One pourrait contrôler le processus de production de ses produits et développer un flux de revenus ininterrompu.

La direction considère qu'une chaîne d'approvisionnement solide et fiable est un élément clé pour établir sa clientèle commerciale et conquérir une large part du marché des psychédéliques médicinaux et cliniques.