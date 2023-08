Core Scientific, Inc, anciennement Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp, est un exploitant d'installations spécialement conçues pour la frappe de monnaie d'actifs numériques et un fournisseur d'infrastructure de chaîne de blocs, de solutions logicielles et de services. La société exploite une infrastructure de chaîne de blocs en Amérique du Nord qui utilise ses installations et les applications de son portefeuille pour le monnayage hébergé et l'auto-minayage d'actifs numériques. Elle mine des actifs numériques pour son propre compte et fournit des services d'hébergement pour d'autres mineurs à grande échelle. Elle mine le bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs numériques pour des clients d'hébergement tiers et pour son propre compte dans ses quatre centres de données entièrement opérationnels en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord et au Dakota du Nord. Les secteurs de la société comprennent l'hébergement et la vente d'équipement et l'exploitation minière. Son segment Hébergement et vente d'équipements se compose principalement de son infrastructure de blockchain et de son activité d'hébergement de tiers et de vente d'équipements. Son secteur minier consiste en l'exploitation minière d'actifs numériques pour son propre compte.