Core Scientific, Inc. est un mineur de bitcoins et un fournisseur de solutions d'hébergement pour le minage de bitcoins en Amérique du Nord. La société emploie sa propre flotte d'ordinateurs (mineurs) pour gagner des bitcoins pour son propre compte et fournir des services d'hébergement pour les clients du minage de bitcoins dans ses sept centres de données opérationnels en Géorgie (deux), au Kentucky (un), en Caroline du Nord (un), dans le Dakota du Nord (un) et au Texas (deux). Les segments de la société comprennent l'exploitation minière et l'hébergement. Le secteur de l'exploitation minière consiste à extraire des bitcoins pour son propre compte. Le secteur de l'hébergement est constitué de son activité d'hébergement pour des tiers. Son activité d'hébergement fournit une gamme complète de services aux clients de l'exploitation minière d'actifs numériques. Dans le cadre de ces services d'hébergement, la société assure le déploiement, la surveillance, le dépannage, l'optimisation et la maintenance de l'équipement de minage d'actifs numériques de ses clients et fournit l'énergie électrique, les réparations et autres services d'infrastructure nécessaires pour exploiter, maintenir et gagner efficacement des actifs numériques.