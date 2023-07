Corebridge Financial, Inc. est un fournisseur de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis qui s'engage à aider les individus à planifier, épargner et décrocher un avenir financier sûr. L'entreprise opère à travers cinq segments : Retraite individuelle, Retraite collective, Assurance-vie, Marchés institutionnels et Entreprises et autres. La retraite individuelle comprend les rentes fixes, les rentes indexées fixes, les rentes variables et les fonds communs de placement de détail. La retraite collective comprend des services de tenue de dossiers, d'administration de régimes et de conformité, des solutions de planification financière et de conseil proposées dans le cadre de régimes, ainsi que des rentes exclusives et non exclusives, des produits de conseil et de courtage proposés en dehors des régimes. L'assurance-vie comprend des produits aux États-Unis, notamment l'assurance-vie temporaire et l'assurance-vie universelle. Les marchés institutionnels comprennent les produits à valeur stable (SVW), les rentes à règlement structuré et à transfert de risque de pension (PRT), ainsi que les produits des marchés d'entreprise.

Secteur Assurance vie et santé