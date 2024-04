Corebridge Financial, Inc. est un fournisseur de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis. La société s'associe à des professionnels de la finance et à des institutions pour aider les particuliers à planifier, à épargner et à assurer leur avenir financier. Le secteur de la retraite individuelle de la société comprend des rentes fixes, des rentes indexées fixes, des rentes variables et des fonds communs de placement de détail. Son secteur Retraite collective comprend des services de tenue de dossiers, d'administration de régimes et de conformité, des solutions de planification financière et de conseil offertes dans le cadre de régimes, ainsi que des rentes exclusives et des rentes non exclusives limitées, des produits de conseil et de courtage offerts hors régime. Le secteur de l'assurance-vie comprend des produits aux États-Unis, notamment l'assurance-vie temporaire et l'assurance-vie universelle. Le segment des marchés institutionnels comprend des produits à valeur stable (SVW), des règlements structurés, des rentes de transfert de risque de pension (PRT), des produits pour les marchés d'entreprise et des contrats d'investissement garantis (GIC).

Secteur Assurance vie et santé