L'opération recentre le portefeuille de Corebridge sur les solutions de base en matière d'assurance-vie et de retraite aux États-Unis

Corebridge Financial, Inc. (NYSE : CRBG) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour la vente de ses activités d'assurance-vie au Royaume-Uni (sous le nom d'AIG Life Limited) à Aviva plc pour un montant total de 460 millions de livres sterling en numéraire.

La vente devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

Peter Zaffino, PDG de l'actionnaire majoritaire American International Group (NYSE : AIG) et président du conseil d'administration de Corebridge, a déclaré : « Cette transaction est une nouvelle étape positive vers la rationalisation du portefeuille de Corebridge pour se concentrer sur les produits et solutions Vie et Retraite qui génèrent des résultats positifs aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'Aviva continuera à fournir aux particuliers et aux employeurs les services et les solutions innovantes dont ils ont besoin pour se protéger et protéger leurs employés ».

Kevin Hogan, président et directeur général de Corebridge, a déclaré : « Corebridge s'efforce de tirer parti de sa forte position sur le marché et de la dynamique attrayante de ses principaux produits aux États-Unis pour offrir une valeur accrue à ses parties prenantes. Depuis l'acquisition de l'activité UK Life en 2014, nous avons mis les bases d’un fournisseur bien établi de produits d'assurance vie, de maladies graves et de protection des revenus au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Aviva afin d'assurer une transition en douceur pour les employés, les clients et les partenaires de distribution ».

AIG Life Limited est la branche assurance-vie de Corebridge Financial au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l'île de Man et à Gibraltar. L'entreprise apporte un soutien financier et pratique aux particuliers, aux familles et aux entreprises lorsque la maladie ou les blessures menacent leur vie, leur mode de vie ou leurs moyens de subsistance.

J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseiller juridique de Corebridge.

À propos de Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. permet à un plus grand nombre de personnes d'agir sur leur vie financière. Avec plus de 370 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés au 30 juin 2023, Corebridge Financial est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis. Nous sommes fiers de nous associer à des professionnels et à des institutions financières pour aider les particuliers à planifier, à épargner et à assurer leur avenir financier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur corebridgefinancial.com et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

À propos d'AIG

American International Group, Inc. (AIG) est une organisation d'assurance mondiale de premier plan. Les sociétés membres d'AIG proposent des solutions d'assurance qui aident les entreprises et les particuliers dans environ 70 pays et juridictions à protéger leurs actifs et à gérer les risques. Pour plus d'informations, consultez le site www.aig.com. Les actions ordinaires d'AIG sont cotées à la Bourse de New York.

AIG est le nom marketing des activités mondiales d’American International Group, Inc. Tous les produits et services sont développés ou proposés par des filiales ou des sociétés affiliées d’American International Group, Inc. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et juridictions, et la couverture d’assurance est soumise aux exigences de souscription et au libellé de la police. Des produits et services non liés à l’assurance peuvent être proposés par des tiers indépendants. Certaines assurances dommages et accidents peuvent être proposées par un assureur Surplus Lines. Les assureurs Surplus Lines ne participent généralement pas aux fonds de garantie gouvernementaux et les assurés ne sont donc pas protégés par ces fonds.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse et toutes les déclarations orales qui s’y rapportent constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent uniquement l’opinion de la partie concernée sur des événements futurs, dont beaucoup sont par nature incertains et hors du contrôle de la partie concernée. Il est possible que la transaction ne soit pas réalisée dans les délais prévus, qu’elle ne soit pas réalisée du tout ou qu’elle prenne une forme sensiblement différente de celle prévue dans ces déclarations. Chaque partie à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse assume uniquement la responsabilité de ses déclarations et ne confirme ni n’assume autrement les déclarations d’une autre partie.

