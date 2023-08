CoreCard Corporation fournit des solutions technologiques et des services de traitement au marché des technologies et des services financiers. Elle conçoit, développe et commercialise une suite de solutions logicielles destinées aux gestionnaires de programmes, aux entreprises de gestion des comptes clients, aux institutions financières, aux détaillants et aux entreprises de traitement pour gérer leurs cartes de crédit et de débit, leurs cartes prépayées, leurs cartes de marque privée, leurs cartes de flotte, leurs programmes d'achat immédiat et de paiement différé, leurs programmes de fidélisation et leurs transactions de comptes clients et de prêts. Ses solutions logicielles CoreCard permettent aux clients d'optimiser leurs systèmes de gestion des comptes de cartes, d'améliorer la fidélisation de la clientèle, de réduire les coûts d'exploitation et de se différencier davantage sur le marché. La plateforme et les modules logiciels CoreCard comprennent CoreCREDIT, CoreENGINE, CoreISSUE, CoreFRAUD, CoreCOLLECT, CoreAPP, CoreMONEY et CoreACQUIRE. Ses activités sont menées par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées situées en Roumanie, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Colombie, ainsi qu'à Norcross, en Géorgie.