CoreCivic, Inc. est une entreprise diversifiée de solutions gouvernementales. La société fournit une large gamme de solutions aux partenaires gouvernementaux qui servent le bien public par la gestion des services correctionnels et de la détention. Ses segments comprennent CoreCivic Safety, CoreCivic Community et CoreCivic Properties. Le segment CoreCivic Safety comprend les établissements correctionnels et de détention qui appartiennent à CoreCivic ou qui sont contrôlés par un bail à long terme et gérés par CoreCivic, ainsi que les établissements correctionnels et de détention appartenant à des tiers mais gérés par CoreCivic. CoreCivic Safety comprend également les résultats d'exploitation de sa filiale qui fournit des services de transport aux agences gouvernementales, TransCor America, LLC. Le secteur CoreCivic Community comprend les centres de réinsertion résidentiels qui sont détenus, ou contrôlés par le biais d'un bail à long terme, et gérés par CoreCivic. Le secteur des propriétés de CoreCivic comprend les propriétés immobilières appartenant à CoreCivic et louées à des organismes gouvernementaux.