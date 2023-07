Corep Lighting est le n° 1 français de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'abat-jours et de luminaires décoratifs. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits et services : - abat-jours et suspensions : n° 1 européen des abat-jours ; - lampes ; - services de maintenance et de formation. En outre, le groupe développe une activité de négoce de produits luminaires.

Secteur Equipements et composants électriques