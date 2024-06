Corero Network Security plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose des solutions de protection contre les dénis de service distribués (DDoS). Elle est spécialisée dans les solutions de détection et de protection automatiques avec visibilité du réseau, outils d'analyse et de reporting. La technologie de l'entreprise protège contre les menaces DDoS externes et internes dans des environnements complexes de périphérie et d'abonnés, garantissant ainsi la disponibilité des services Internet. La société opère à travers un seul segment, Corero Network Security. La société propose SecureWatch Managed Services, une suite de services d'optimisation de la configuration, de surveillance et de réponse à l'atténuation. SecureWatch Analytics exploite le moteur d'analyse de Splunk et fournit des rapports robustes pour transformer les données d'événements DDoS sophistiqués en tableaux de bord consommables accessibles via le portail Web SecureWatch Analytics. Les centres opérationnels de la société sont situés à Marlborough (Massachusetts, États-Unis) et à Édimbourg (Royaume-Uni).

Secteur Services et conseils en informatique