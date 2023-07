(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Corero Network Security PLC, en hausse de 10% à 6,88 pence, fourchette de 12 mois 5,5p-11,9p. Le fournisseur de cybersécurité déclare que les échanges au cours du premier semestre 2023 ont été conformes aux attentes de la direction. Il prévoit une augmentation de 20% du chiffre d'affaires pour les six premiers mois de 2023 à 10,6 millions de dollars, contre 8,8 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est due à "un certain nombre de gains de clients importants" pour ses solutions de protection contre les dénis de service distribués SmartWall. La société prévoit de déclarer un bénéfice ajusté intermédiaire avant intérêts, impôts et amortissements de 200 000 USD, contre aucun l'année précédente. "Les résultats du premier semestre 2023 nous rendent confiants pour l'ensemble de l'année, car nous continuons à nous concentrer sur la mise en œuvre de notre stratégie de croissance", a déclaré Kens Montanana, président exécutif du conseil d'administration.

----------

AIM - LOSERS

----------

musicMagpie PLC, baisse de 14% à 16,13 pence, fourchette de 12 mois 5,15 pence-55 pence. Le revendeur de biens de consommation publie des résultats intermédiaires décevants, le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mai chutant de 13 % à 61,9 millions de livres sterling, contre 71,3 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt s'est creusée, passant de 1,0 million de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling. Ces résultats s'expliquent en grande partie par un premier trimestre "difficile", avec une amélioration au deuxième trimestre. "Malgré un environnement de consommation difficile, nous nous attendons à ce que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le marché des produits technologiques remis à neuf et nous sommes convaincus que l'entreprise a mis en place la bonne stratégie pour assurer la croissance future de ses bénéfices", a déclaré le PDG Steve Oliver.

----------

Ilika PLC, baisse de 13% à 31p, fourchette de 12 mois 22,5p-95p. La société spécialisée dans la technologie des batteries à semi-conducteurs annonce une perte avant impôts plus importante pour l'exercice clos le 30 avril, à savoir 8,9 millions de livres sterling, contre 8,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'élève à 702 018 livres sterling, contre 496 103 livres sterling, dont 33 848 livres sterling de recettes, soit une hausse de 9,6 % par rapport aux 30 878 livres sterling de l'année précédente, ainsi que des subventions britanniques. Les coûts administratifs passent de 8,0 millions de livres sterling à 9,0 millions de livres sterling, malgré la baisse des dépenses directes en recherche et développement. L'entreprise invoque l'inflation et l'augmentation des frais de personnel due à l'accroissement des effectifs.

----------

Par Elizabeth Winter, Alliance News senior markets reporter

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.