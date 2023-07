Corero Network Security plc est une entreprise basée au Royaume-Uni, qui propose des solutions de cyberdéfense par déni de service distribué (DDoS). La société opère à travers un seul segment, Corero Network Security. Ses technologies SmartWall et SecureWatch offrent des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes et les botnets DDoS internes, même dans les environnements complexes des abonnés et de la périphérie. La société propose SecureWatch Managed Services, une suite de services d'optimisation de la configuration, de surveillance et de réponse à l'atténuation. SecureWatch Analytics exploite le moteur d'analyse de Splunk et fournit des rapports robustes pour transformer les données d'événements DDoS sophistiqués en tableaux de bord consommables accessibles via le portail Web SecureWatch Analytics. Les centres opérationnels de la société sont situés à Marlborough, dans le Massachusetts, aux États-Unis, et à Édimbourg, au Royaume-Uni.

Secteur Services et conseils en informatique