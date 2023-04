CORIS BANK INTERNATIONAL : Projets de résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire

Première Résolution: Approbation des Rapports du Conseil d'Administration, du Conseil de Conformité Interne et des comptes annuels de l'exercice 2022 et lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des Rapports du Conseil d'Administration, du Conseil de Conformité Interne et des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l'exercice 2022, approuve dans toutes ses parties les Rapports du Conseil d'Administration et du Conseil de Conformité Interne et en conséquence, les comptes annuels de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'exercice 2022 se solde par un bénéfice net de cinquante-sixmilliards quatre cent soixante-dix-huitmillions cent quarante mille quatre-vingt-neuf (56 478 140 089) FCFA.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ………. des voix présentes et votantes.

Deuxième Résolution: Adoption des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ……………..des voix présentes et

votantes.

Troisième Résolution: Quitus aux membres du Conseil d'Administration et décharge aux Commissaires aux Comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Membres du Conseil d'Administration et du Conseil de Conformité Interne pour leur gestion et pour tous les actes accomplis par eux au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et décharge les Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ………. des voix présentes et votantes.

2