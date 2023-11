CorMedix Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour la prévention et le traitement d'affections et de maladies potentiellement mortelles. La société se concentre sur le développement de son produit DefenCath, qui est une solution antibactérienne et antifongique conçue pour prévenir les infections sanguines coûteuses et potentiellement mortelles associées à l'utilisation de cathéters veineux centraux chez les patients sous émodialyse chronique. DefenCath est une formulation de taurolidine 13,5 mg/mL et d'héparine 1000 USP Units/mL destinée à réduire les infections et les thromboses liées aux cathéters chez les patients nécessitant des cathéters veineux centraux CVC dans des contextes cliniques tels que l'hémodialyse, la nutrition parentérale totale et l'oncologie. Outre DefenCath, la société a parrainé une collaboration de recherche préclinique pour l'utilisation de la taurolidine comme traitement possible de tumeurs pédiatriques rares.

Secteur Produits pharmaceutiques