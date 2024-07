Cornerstone Community Bancorp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024

Cornerstone Community Bancorp a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré des revenus d'intérêts nets de 5,11 millions de dollars, contre 5,54 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 1,44 million d'USD, contre 1,86 million d'USD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,97 USD, contre 1,26 USD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,94 USD, contre 1,22 USD il y a un an.

Pour le semestre, le revenu net d'intérêts s'est élevé à 9,99 millions d'USD, contre 10,72 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 2,84 millions d'USD, contre 3,56 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 1,91 USD, contre 2,41 USD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1,85 USD, contre 2,34 USD l'année précédente.