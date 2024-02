Cornerstone FS plc est une société basée au Royaume-Uni dont l'activité principale consiste à fournir des paiements, ce qui est une activité fintech ciblée. La société fournit des services de paiement international, de gestion du risque de change et de compte électronique à l'aide de sa plateforme de paiements multidevises basée sur le cloud. Elle fournit principalement ces services sur une base SaaS (Software-as-a-Service) en marque blanche par l'intermédiaire d'agrégateurs tiers à des petites et moyennes entreprises (PME) qui font du commerce international. La société fournit également des services de paiement en devises à ses clients et des services de liquidité à d'autres courtiers en devises. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Cornerstone Payment Solutions Ltd, CS Commercial Limited, Cornerstone Middle East FZCO, Capital Currencies Limited et Cornerstone EBT Trustee Limited.

Secteur Logiciels