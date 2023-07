Cornerstone FS plc est une société basée au Royaume-Uni. La société fournit une plateforme permettant d'orchestrer et d'automatiser la gestion des identités et des autorisations pour le cloud. Elle fournit aux petites et moyennes entreprises (PME) des services de paiement international, de gestion du risque de change et de compte électronique basés sur le cloud. La société a développé et construit sa plateforme logicielle basée sur le cloud. Cette plateforme permet à des tiers et à des partenaires commerciaux de l'intégrer dans leurs propres activités et sites Web en la présentant comme leur propre plateforme de marque.

Secteur Logiciels