Cornerstone vend une filiale à Aspire Commerce et signe un accord de licence

(Alliance News) - Cornerstone FS PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour vendre sa filiale non essentielle Avila House Ltd à Aspire Commerce Ltd, et avoir signé un accord de licence de logiciel avec la société.

Le fournisseur de paiements en nuage basé à Londres a accepté de vendre Avila House, un petit établissement de monnaie électronique, à Aspire pour 300 000 GBP en espèces. Aspire est un fournisseur de comptes de paiement et de services de prêt basé à Chester, en Angleterre, qui opère sous le nom de Muloot Money.

Cornerstone a également conclu un accord de licence de logiciel pour qu'Aspire obtienne une licence de la plateforme Cornerstone pendant 12 mois, ce qui, selon Cornerstone, générera un minimum de 290 000 GBP pour l'entreprise.

Cornerstone a acquis Avila en 2020 afin d'obtenir un petit établissement de monnaie électronique dans son portefeuille, c'est-à-dire une entité qui peut émettre de la monnaie électronique ainsi que fournir des services de paiement.

La principale filiale opérationnelle de la société, Cornerstone Payment Solutions Ltd, a été approuvée en tant qu'établissement de monnaie électronique agréé par la Financial Conduct Authority en 2021. Cornerstone FS a déclaré que cela "supplantait la licence plus limitée" qu'elle détenait par le biais d'Avila.

Cornerstone a ajouté qu'il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise de réaliser la valeur d'Avila par sa vente à Aspire, qui est une entité non concurrente. Aspire a l'intention d'utiliser les services de Cornerstone pour tout paiement en devises étrangères effectué au nom de ses clients.

Avila a enregistré un revenu annuel de 197 996 GBP en 2021 et un bénéfice de 2 418 GBP. Dans l'ensemble, Cornerstone a enregistré une perte avant impôts de 4,2 millions de GBP en 2021, pour un revenu de 2,3 millions de GBP.

Cornerstone a déclaré que la vente d'Avila sera "minimalement bénéfique" pour les résultats du groupe Cornerstone, en raison d'une petite quantité de coûts d'entité autonome qui seront économisés après la cession.

"Il s'agit d'une excellente affaire pour Cornerstone qui reflète la valeur d'un enregistrement de monnaie électronique ainsi que de notre plateforme. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons connu une forte dynamique commerciale tout au long de l'année, et il est formidable de terminer l'année 2022 en ayant décroché 600 000 GBP supplémentaires pour l'année prochaine", a déclaré James Hickman, directeur général de Cornerstone.

Les actions de Cornerstone FS étaient en baisse de 2,6% à 5,60 pence vendredi matin à Londres.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

