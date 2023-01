Les actions de Cornerstone FS s'envolent alors que le chiffre d'affaires annuel s'envole

Cornerstone FS PLC - fournisseur de paiements basés sur le cloud - prévoit un chiffre d'affaires de 4,8 millions de livres sterling pour 2022, soit plus du double du chiffre d'affaires de 2,3 millions de livres sterling enregistré en 2021 et 12 % de plus que les attentes du marché, et une hausse par rapport à la précédente estimation de 4,3 millions de livres sterling publiée en novembre. Elle fait état d'une forte dynamique qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. En conséquence, déclare que la croissance du chiffre d'affaires pour l'année continue d'être "tirée par les clients que le groupe sert directement, ce qui devrait représenter environ 78 % du chiffre d'affaires total". La marge brute devrait s'améliorer pour atteindre environ 61 % pour 2022.

Le directeur général James Hickman déclare : "Nous sommes extrêmement heureux de voir nos revenus plus que doubler en 2022. Cette augmentation provient de tous les secteurs d'activité, car nous continuons à maintenir l'accent sur les revenus. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives du groupe en 2023 et au-delà, et nous sommes impatients d'informer le marché des nouveaux développements au cours de l'année."

En septembre, Cornerstone FS a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 juin, le revenu total a plus que doublé pour atteindre 1,9 million de GBP, contre 837 000 GBP un an auparavant. La perte avant impôt s'est élargie, passant de 1,2 million de GBP à 3 millions de GBP, principalement en raison de l'augmentation des dépenses administratives.

Cours actuel de l'action : 7,43 pence, en hausse de 21% le mercredi vers midi à Londres

Évolution sur 12 mois : baisse de 77 %.

