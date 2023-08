Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines et non américaines. Le Fonds investit dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information, les soins de santé, la consommation discrétionnaire, les finances, les services de communication, les fonds à capital fixe, les produits industriels, les produits de consommation de base, les fonds négociés en bourse (ETF), les matériaux, l'immobilier et autres. Le Fonds investit dans des sociétés de toutes les fourchettes de capitalisation. Le Fonds investit dans des actions ordinaires et investit également dans des actions privilégiées, des droits, des bons de souscription et des titres convertibles en actions ordinaires qui sont cotés en bourse ou négociés hors cote. Le Fonds investit également, sans restriction, dans d'autres sociétés d'investissement à capital fixe et dans des ETF. Le gestionnaire des placements du Fonds est Cornerstone Advisors, LLC.