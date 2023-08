Cornerstone Total Return Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une appréciation du capital, le revenu courant constituant un objectif secondaire. Le Fonds investit dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information, les soins de santé, la consommation discrétionnaire, les services de communication, les finances, les fonds à capital fixe, les produits industriels, les produits de consommation de base, les fonds négociés en bourse (ETF), les matériaux, l'immobilier et les services publics. Le Fonds peut investir sans restriction dans d'autres sociétés d'investissement à capital fixe, à condition que le Fonds limite ses investissements dans des titres émis par d'autres sociétés d'investissement de sorte que le Fonds ne possède pas plus de 3 % des actions avec droit de vote en circulation de toute société d'investissement. Cornerstone Advisors, LLC sert de gestionnaire de placements pour le Fonds.