Cornish Metals Inc. a annoncé qu'elle avait entamé la deuxième phase de remise en état des puits du projet. La remise à neuf du puits NCK et l'assèchement de la mine progressent comme prévu : La phase 2 de la remise en état du puits NCK a commencé, après l'installation, dans les délais prévus, d'une nouvelle plate-forme de travail et de modifications de la cage principale, offrant une plate-forme de travail sûre et stable qui permettra de remplacer plus rapidement les vieux bois du puits par de nouveaux buntons et guides en acier ; l'assèchement de la mine se poursuit, les pompes submersibles fonctionnant à un taux d'environ 300 mètres cubes par heure et l'usine de traitement de l'eau fonctionnant conformément aux spécifications ; le niveau de l'eau est maintenu à environ 280 mètres sous la surface, comme prévu, et le taux de pompage est conforme aux taux prévus pour cette période de l'année ; South Crofty n'est pas relié hydrologiquement aux mines historiques voisines et les apports naturels d'eau souterraine sont exactement conformes aux prévisions avant assèchement, qui ont été modélisées en utilisant les taux d'assèchement historiques, le volume connu des vides souterrains et le rebond de l'eau souterraine qui a été mesuré après la fermeture de la mine en 1998 ; La remise en état du puits et l'assèchement de la mine devraient atteindre le niveau de 195 brasses (environ 350 mètres sous la surface) au quatrième trimestre 2024 et la remise en état de la station de pompage de 195 brasses et l'installation de pompes permanentes devraient être achevées au premier trimestre 2025 ; la société maintient son objectif d'achever la remise en état du puits NCK et l'assèchement de la mine South Crofty jusqu'au niveau de 400 brasses (environ 730 mètres sous la surface) au troisième trimestre 2025. Achèvement du programme de forage d'exploration en formation large : Le programme de forage de 14 trous / 9 000 mètres testant la cible Wide Formation, à environ 1 000 mètres au sud de la mine South Crofty, est maintenant terminé. Le programme a testé la géométrie et la continuité de la minéralisation d'étain dans la cible Wide Formation sur une zone mesurant 2 500 mètres le long de la direction (du nord-est au sud-ouest) et 800 mètres en aval-pendage (du nord au sud) ; La structure Wide Formation, située parallèlement et entre les chantiers de la mine South Crofty et le filon historiquement exploité Great Flat, a été recoupée dans tous les trous de forage ; Tous les échantillons ont été soumis à l'analyse et les résultats finaux seront communiqués dès qu'ils seront disponibles.