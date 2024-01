Coro Energy plc est une société énergétique basée au Royaume-Uni. La société détient une participation directe de 15 % dans le PSC de Duyung, dans le bassin de Natuna Ouest, au large de l'Indonésie. Elle détient une participation de 20,3 % dans Ventures Holdings Limited (ion Ventures), qui développe des projets d'énergie propre en Asie du Sud-Est et au Royaume-Uni. Le portefeuille de projets de stockage d'énergie de ion Ventures comprend 50 mégawatts (MW) de projets dans la région de l'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie, et 115 MW de projets prêts à être mis en œuvre au Royaume-Uni. La société opère en tant que développeur et exploitant d'énergies renouvelables, avec une expertise dans la production d'éoliennes et les technologies solaires photovoltaïques par l'intermédiaire de Global Energy Partnership Limited. La société cible les actifs de production d'énergie à faible teneur en carbone et les technologies connexes, telles que le stockage de l'énergie. Elle a deux projets d'énergies renouvelables en phase de développement à Oslob onshore de Cebu aux Philippines, un projet solaire de 100 mégawatts (MW) et un projet éolien de 100 MW.

Secteur Services aux collectivités de gaz