Coro Energy PLC - Société d'énergie d'Asie du Sud-Est - HDBank of Vietnam fournit à la société une lettre d'engagement de principe pour fournir un financement de la dette pour son protocole d'accord de 50 MW annoncé précédemment avec Mobile World Investment Corp pour installer des systèmes solaires sur les toits à travers leur portefeuille. Le financement couvrirait 50 % du capital total requis pour ces sites. L'intention serait ensuite d'élargir tout accord de financement conclu au déploiement intégral de 50 MW sur l'ensemble des sites du projet. Par ailleurs, note période d'exclusivité avec Capton Energy concernant une proposition indicative de financement a expiré. Les pourparlers se poursuivent en ce qui concerne la vente potentielle d'une participation dans le projet pilote de 3 MW au Viêt Nam, qui génère des revenus.

Atalaya Mining PLC - société d'exploration et de développement de métaux critiques principalement axée sur des projets miniers espagnols - fait le point sur les opérations du quatrième trimestre. Le minerai extrait s'élève à 3,7 millions de tonnes, en hausse par rapport aux 3,5 millions de tonnes de l'année dernière, et en baisse par rapport aux 3,8 millions de tonnes du troisième trimestre. Les déchets extraits s'élèvent à 7,4 millions de tonnes, contre 5,3 millions de tonnes l'an dernier et 9,7 millions de tonnes au troisième trimestre. La production de cuivre a été de 12 775 tonnes, contre 13 969 tonnes l'année précédente et 12 541 tonnes au troisième trimestre.

Chaarat Gold Holdings Ltd - société d'extraction d'or, qui possède une mine en exploitation en Arménie et des actifs au Kirghizistan - L'estimation initiale des ressources minérales du prospect Karator a été confirmée pour 207 000 onces à 0,96 gramme d'or par tonne de ressources indiquées et présumées conformes à la norme JORC. De plus, l'entreprise estime qu'il est possible de prolonger considérablement la durée de vie de la mine du projet aurifère Tulkubash, qui est actuellement de 6 ans, pour atteindre l'objectif final de 10 à 15 ans. Le projet Tulkubash devrait produire 95 000 onces d'or par an avec des coûts de maintien compris entre 1 000 et 1 100 USD par once à partir de 2025. Les prochaines étapes comprendront des forages systématiques complémentaires et intercalaires, dans le but de faire progresser et d'étendre les ressources initiales avec une nouvelle mise à jour de l'ERM.

Cornish Metals Inc - société d'exploration et de développement miniers, axée sur le projet d'étain de South Crofty en Cornouailles - déclare que l'assèchement de la mine est en cours depuis le début du mois de novembre et qu'il progresse bien avec jusqu'à 25 000 mètres cubes d'eau par jour pompés et traités à partir de la mine de South Crofty. Les progrès sont satisfaisants, le niveau d'eau dans la mine étant actuellement supérieur aux prévisions malgré le temps pluvieux récent. L'entreprise maintient sa prévision de 18 mois pour achever l'assèchement de la mine de South Crofty jusqu'au niveau de 400 brasses.

Genflow Biosciences PLC - Société de biotechnologie basée à Londres et spécialisée dans la longévité - annonce deux nouveaux programmes de recherche importants en collaboration avec Revatis SA et EXO Biologics, soutenus par d'importantes subventions de recherche non dilutives et non remboursables accordées par le gouvernement de Wallonie en Belgique. Le financement des deux programmes de recherche, dans le cadre du plan de relance de la Wallonie par le gouvernement wallon en Belgique, sera déboursé annuellement, sous réserve que Genflow et ses collaborateurs atteignent des étapes spécifiques basées sur l'activité. Pour que Genflow continue à recevoir les subventions, il faut que les parties remplissent des critères prédéfinis chaque année.

Net Zero Infrastructure PLC - société d'acquisition spécialisée dans les entreprises de technologie des énergies renouvelables ou propres - signe une lettre d'intention non contraignante avec QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AD, par laquelle NZI se verra accorder une licence sur la propriété intellectuelle de QuiaPEG pour une période de 12 mois, avec une option d'achat de la propriété intellectuelle à la fin de la période de 12 mois. L'acquisition constituerait une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. QuiaPeg est une société de développement de médicaments basée sur une plateforme brevetée d'administration de médicaments, Uni-Qleaver, et la société développe des formes améliorées et brevetables de médicaments en cours de développement ou déjà approuvés par les autorités réglementaires. Les actions de QuiaPEG se négocient sur le Nasdaq First North Growth Market.

Alba Mineral Resources PLC - société d'exploration minière axée sur l'Europe du Nord - Réussite de l'assèchement des travaux de Lower Llechfraith, sa principale cible aurifère à la mine d'or de Clogau-St David's, dont elle est propriétaire à 100 %, dans le nord du Pays de Galles, jusqu'au niveau n° 4. L'entreprise va maintenant procéder à une évaluation des risques au niveau n° 4 afin de déterminer les travaux de sécurité qui pourraient s'avérer nécessaires, entamer les travaux préparatoires, y compris le lavage des murs, et planifier et exécuter les premiers travaux d'exploration (cartographie, échantillonnage, balayage 3D) au niveau n° 4.

Zenith Energy Ltd - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Italie - Mises à jour concernant le développement de Cyber Apps World Inc, une société cotée en bourse aux États-Unis dont Zenith a acquis le contrôle majoritaire en août 2023. Le 16 janvier, CYAP a acheté un droit de redevance de 5 % dans un ensemble de sept puits productifs situés dans le schiste Eagle Ford, dans le comté de Lavaca, au Texas. Elle prévoit d'autres acquisitions de ce type.

