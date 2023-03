Coro Energy va nommer le PDG d'Oracle Power comme directeur non exécutif

Coro Energy PLC - Énergie axée sur l'Asie du Sud-Est - Déclare son intention de nommer l'actuel directeur général d'Oracle Power PLC, Naheed Memon, au poste de directeur non exécutif. Naheed Memon possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé au Pakistan et à l'étranger.

Le président James Parsons commente : "Je me réjouis d'accueillir Naheed au conseil d'administration et de sa contribution à l'ensemble de l'entreprise, y compris à notre développement commercial régional."

Cours actuel de l'action : 0,26 pence chacun, en hausse de 0,4% lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 28%

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.