Coromandel International Limited est engagée dans la fabrication et le commerce d'intrants agricoles comprenant des engrais, la protection des cultures, des nutriments spécialisés et du compost organique. Les secteurs d'activité de la société comprennent les nutriments et autres activités connexes, ainsi que la protection des cultures. Ses produits et services comprennent les engrais, la protection des cultures, les nutriments spécialisés et les produits biologiques. Les engrais de la société se composent d'azote, de phosphate, de calcium et de potassium dans différentes qualités et sont disponibles sous différentes marques, telles que GroShakti Plus, Grosmart, Paramfos, Gromor 15-15-15-09, Godavari Ultra DAP, Gromor / Godavari DAP, Gromor MOP et Gromor Urea. Ses produits de protection des cultures sont des insecticides, des fongicides, des herbicides, des régulateurs de croissance des plantes et des bioproduits. Elle propose des engrais organiques dérivés de sources naturelles comme les déchets urbains (partie organique uniquement), la mélasse de canne à sucre et ses sous-produits, les tourteaux et le gypse. Elle exploite un réseau de plus de 750 points de vente ruraux en Inde.