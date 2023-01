La société australienne Coronado Global voit les prix du charbon augmenter avec la reprise des importations chinoises.

Ces commentaires interviennent après que la Chine, le plus grand importateur de charbon et partenaire commercial de l'Australie, ait levé au début du mois une interdiction officieuse sur les importations de charbon et d'autres produits de base en provenance du pays, après un bras de fer géopolitique de près de trois ans.

Le mineur basé à Brisbane, dans le Queensland, qui n'a pas l'habitude de vendre du charbon à coke à la Chine, a déclaré la semaine dernière qu'il avait reçu des demandes d'approvisionnement à long terme alors que Pékin a levé son interdiction officieuse sur les importations de charbon en provenance d'Australie.

"Coronado s'attend à ce que les importations de charbon métallurgique (met) australien en Chine reviennent en 2023 et remplacent la production de charbon métallurgique chinoise ou américaine de qualité inférieure et de coût plus élevé, en particulier pour les aciéries chinoises des régions du sud", a déclaré la société.

Le directeur général Gerry Spindler a déclaré qu'il s'attendait à ce que les prix du charbon métallurgique restent supérieurs aux moyennes historiques tout au long de l'année 2023 en raison des contraintes commerciales actuelles pour le charbon russe et de la demande et des prix élevés du charbon thermique.

Le mineur de charbon a affiché un revenu annuel de 3,57 milliards de dollars, soit 66 % de plus que l'année dernière, avec des prix moyens réalisés qui ont plus que doublé pour atteindre 303,1 dollars par tonne.

Cependant, le volume de ses ventes de charbon pour l'année a chuté de 7,7 %, ce qui a fait baisser les actions de Coronado Global de 3,3 % à 2,07 dollars australiens à 0336 GMT.