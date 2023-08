Coronado Global Resources Inc. est un producteur international de charbon métallurgique basé en Australie. Elle exerce ses activités en Australie et aux États-Unis. Les activités australiennes comprennent le complexe minier de Curragh (Curragh). Curragh est situé dans le bassin de Bowen, à plus de 10 kilomètres au nord de Blackwater, dans le centre du Queensland. Curragh produit une variété de charbons métallurgiques, qui sont exportés dans le monde entier vers une clientèle diversifiée de sidérurgistes. Curragh est un site d'extraction et de traitement de charbon bitumineux à ciel ouvert qui se compose de deux zones distinctes, Curragh North et Curragh Main. Les activités américaines sont situées dans la région centrale des Appalaches, en Virginie et en Virginie-Occidentale, et produisent une série de charbons métallurgiques. La société possède trois complexes miniers aux États-Unis : Buchanan Mine Complex, Logan Mine Complex et Greenbrier Mine Complex. Elle dessert des clients dans toute la région Asie-Pacifique, les Amériques et l'Europe.

Secteur Acier