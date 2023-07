Coronado Global Resources Inc. est un producteur, négociant et exportateur mondial de toute une gamme de charbons métalliques basé en Australie. La société possède un portefeuille de mines en exploitation et de projets de développement dans le Queensland, en Australie, et en Virginie, en Virginie-Occidentale et en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle se concentre sur la production de charbon métallurgique pour l'Amérique du Nord et les marchés maritimes. Ses activités se déroulent dans deux bassins de charbon métallurgique, à savoir le bassin de Bowen dans le Queensland, en Australie, et la région centrale des Appalaches, aux États-Unis. Elle dessert des clients dans la région Asie-Pacifique, en Amérique et en Europe. Ses activités s'articulent autour de deux segments : l'Australie et les États-Unis : Australie et États-Unis. Le segment australien comprend la mine Curragh, située dans le centre du Queensland, en Australie, et produit une gamme de charbon métallurgique. Le segment américain comprend les mines de charbon Buchanan, Logan et Greenbrier, situées en Virginie et en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Il produit du charbon cokéfiable dur à volatilité élevée, moyenne et faible.

Secteur Acier