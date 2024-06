Coronation Insurance Plc (ex Wapic Insurance Plc) est un groupe d'assurance organisé essentiellement autour de 2 pôles d'activités : - assurance non vie (69,6% des revenus). Les primes émises brutes par activité se ventilent entre assurance ingénierie (51,4%), assurance énergie (24,1%), assurance accident (9,3%), assurance automobile (6,6%), assurances incendie (5,8%), assurance marine (2,5%), assurance aviation (0,2%) et assurance obligataire (0,1%) ; - assurance vie (30,4%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Nigeria (92,1%) et Ghana (7,9%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes