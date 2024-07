La société fournit un accès à des solutions de gestion des risques de change et de paiements transfrontaliers

Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), chef de file mondial des paiements aux entreprises, a le plaisir d’annoncer que l'entité transfrontalière de Corpay a conclu un accord avec World Athletics, l’instance dirigeante internationale de l’athlétisme, couvrant l’athlétisme, le cross-country, la course sur route, la marche athlétique, la course de montagne et l’ultra running, pour devenir leur fournisseur officiel de devises étrangères (FX).

Grâce à ce partenariat, World Athletics et l’ensemble de la famille World Athletics* auront accès aux solutions innovantes de Corpay Cross-Border pour atténuer l’exposition aux devises dans ses besoins commerciaux quotidiens. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border leur permettra de gérer leurs paiements globaux à partir d’un point d’accès unique.

« Corpay Cross-Border est très honoré de rejoindre la famille World Athletics en tant que fournisseur officiel de devises étrangères », déclare Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. « World Athletics et l’ensemble de la famille World Athletics, y compris ses fédérations membres et partenaires, bénéficieront d’un accès à nos solutions complètes de gestion des risques de change et de paiements transfrontaliers, ainsi qu'à notre vaste expérience acquise dans le monde du sport. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Corpay Cross-Border en tant que fournisseur officiel de World Athletics », déclare Sebastian Coe, président, World Athletics. « World Athletics reçoit la majorité de ses recettes en USD, mais effectue des paiements substantiels chaque année dans différentes devises. L’expertise de Corpay Cross-Border, avec un accès à des solutions de gestion du risque de change et de paiements transfrontaliers, s’avérera inestimable. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

* Dans le présent communiqué, « Corpay » se réfère principalement à la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des entreprises qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

* Sous réserve de l'approbation de la société Corpay concernée en matière de crédit et de conformité.

