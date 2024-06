Corpay, Inc, anciennement FLEETCOR Technologies, Inc, est une société de paiements aux entreprises. Elle aide les entreprises et les consommateurs à régler leurs dépenses. Sa gamme de solutions de paiement aide ses clients à gérer les dépenses liées aux véhicules, telles que le carburant et le stationnement, les dépenses de voyage, telles que les réservations d'hôtel, et les dettes, telles que le paiement des fournisseurs. Ses solutions comprennent l'automatisation des paiements, les paiements transfrontaliers et les cartes commerciales. Ses solutions d'automatisation des comptes fournisseurs comprennent l'approvisionnement jusqu'au paiement, l'automatisation des paiements et les intégrations. La solution Procure-to-Pay optimise les flux de travail des comptes fournisseurs grâce à des paiements programmés, des approbations automatisées et un suivi en temps réel, et permet de gérer les flux de trésorerie et de prendre des décisions financières. Sa plateforme commerciale et ses solutions de paiement intégrées, qui peuvent être personnalisées en fonction des exigences commerciales du client. Sa Multi-Card est une méthode de paiement qui offre une solution sur mesure conçue pour les transactions commerciales du client. Sa plateforme ExpenseTrack offre une automatisation en temps réel, une sécurité solide et des rapports personnalisés.

Indices liés S&P 500