Corporacion America Airports SA est une société spécialisée dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de concessions aéroportuaires. Elle exploite environ 52 aéroports dans le monde en Amérique latine, en Europe et en Eurasie. Les aéroports de la Société sont situés en Argentine, en Italie, au Brésil, en Uruguay, en Équateur, en Arménie et au Pérou. Les provinces argentines de la Société desservent des zones métropolitaines dans plusieurs provinces argentines, telles que Buenos Aires, Cordoue et Mendoza et la ville de Buenos Aires, des destinations touristiques telles que Bariloche, Mar del Plata et Iguazu, des centres régionaux tels que Cordoue, Santa Rosa, San Luis, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero et Catamarca et des villes des provinces frontières telles que Mendoza, Iguazu, Salta et Bariloche.

Secteur Services aéroportuaires