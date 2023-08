Corporacion Financiera Alba SA est une société d'investissement basée en Espagne. Ses investissements peuvent être regroupés en trois catégories différentes : les investissements en actions cotées, les investissements en actions non cotées et les actifs immobiliers. La société opère dans trois secteurs : Location de biens immobiliers, Investissements en valeurs mobilières et Investissements en capital-risque. Le segment Location de biens immobiliers gère, loue et vend les immeubles de placement de la société. Le segment Investissements en valeurs mobilières comprend des investissements dans des sociétés cotées. Le segment Investissements en capital-risque comprend les investissements dans des fonds ou des véhicules d'investissement gérés par la Société. Aucune transaction n'est effectuée entre les différents segments. La Société fait partie du Groupe March.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds