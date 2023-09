Corporate Office Properties Trust est une société d'investissement immobilier (REIT) entièrement intégrée et autogérée. Elle possède, gère, loue, développe et acquiert de manière sélective des immeubles de bureaux et des centres de données. Ses segments comprennent les sites de défense et de technologie de l'information, les bureaux régionaux et autres. Le portefeuille de la société se trouve dans des emplacements qui décrochent le gouvernement des États-Unis et ses entrepreneurs, qui sont engagés dans la sécurité nationale, la défense et les activités liées à la technologie de l'information (TI) service. La société possède un portefeuille d'immeubles de bureaux situés dans des sous-marchés urbains ou de type urbain de la région de Washington, DC/Baltimore. La société possède environ 194 propriétés totalisant plus de 23,0 millions de pieds carrés, dont 17,7 millions de pieds carrés dans 166 propriétés de bureaux et 5,3 millions de pieds carrés dans 28 coquilles de centres de données à locataire unique. Elle a détenu plus de 21 de ces centres de données par l'intermédiaire de coentreprises immobilières non consolidées. Elle a également plus de sept propriétés en cours de développement.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial