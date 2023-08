Corporate Travel Management Limited est une société basée en Australie qui fournit des services de gestion de voyages d'affaires. Les principales activités de la société consistent à gérer l'achat et la fourniture de services de voyage pour ses clients. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. Ses services comprennent les voyages d'affaires internationaux et la gestion de réunions et d'événements internationaux. La société conçoit des programmes de voyages d'affaires à l'échelle mondiale, des services et des solutions pour les voyages d'affaires à l'échelle mondiale. Son cadre technologique exclusif lui permet d'intégrer une gamme d'outils dans un portail de voyage, fournissant à ses clients mondiaux une plateforme unique, personnalisée et configurable qui répond aux besoins des utilisateurs pour une adoption, une conformité et une expérience utilisateur maximales. La division de la société spécialisée dans les réunions et les événements, Event Travel Management (ETM), consolide ses dépenses en matière de réunions et d'événements.

Secteur Loisirs et détente