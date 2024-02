PSC Corporation Ltd est une société de Singapour spécialisée dans les biens de consommation essentiels. La société est principalement impliquée dans la fourniture de provisions et de produits de consommation domestiques. Elle fournit également des services de gestion à ses filiales. La société opère à travers trois segments : Consumer Essentials Consumer Business, Strategic Investments Packaging et Other operations. Le segment Consumer Essentials Consumer Business fournit des provisions et des produits de consommation domestique. Le secteur Strategic Investments Packaging fabrique et vend des produits en papier ondulé et d'autres produits d'emballage. Le secteur des autres opérations comprend la détention d'investissements, l'investissement immobilier, les solutions de santé et les activités liées à l'immobilier. Ses produits comprennent le riz Royal Umbrella, le riz Golden Peony, l'huile Golden Circle, Fortune Food et les produits en papier Beautex. Ses filiales comprennent notamment Topseller Pte Ltd, Tipex Pte Ltd et Socma Trading (M) Sendirian Berhad.

Secteur Emballages papier