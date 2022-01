Corsa Coal annonce la démission de Kai Xia en tant que membre du conseil d'administration

Corsa Coal Corp. a annoncé que Kai Xia a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de la Compagnie à compter du 31 décembre 2021. M. Xia était un prête-nom des fonds contrôlés par Quintana Capital Group L.P., lesquels fonds ont réalisé la distribution en nature d'actions ordinaires de la Compagnie annoncée précédemment aux commanditaires de ces fonds avec effet au début du mois et qui ne détiennent plus ou ne contrôlent plus aucune action ordinaire. Le Conseil ne s'attend pas à ce qu'un successeur pour M. Xia soit nommé avant la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de Corsa.