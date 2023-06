ABB acquiert le spécialiste allemand de la domotique Eve Systems

Zurich (awp) - ABB renforce ses activités dans la domotique. Le géant zurichois de l'électrotechnique a acquis pour un montant non dévoilé l'entreprise allemande Eve Systems, connue notamment pour ses appareils connectés de gestion de chauffage, de l'éclairage, de sécurité et de l'eau destinés aux particuliers. La société bavaroise emploie cinquante salariés.

A la faveur de la reprise de la société établie à Munich et fondée en 1999 sous la raison sociale Elgato, ABB prend pied dans le segment des produits pour la maison intelligente basés sur les protocoles sans fil d'interopérabilité et de connectivité "Matter" et "Thread", soutenu par les plus grands de l'électronique, précise lundi le géant zurichois de l'électrotechnique. Ces technologies d'automation du domicile enregistre une demande en augmentation, nombre de ménages souhaitant notamment améliorer l'efficacité énergétique de leur domicile.

Elgato a commercialisé son premier produit en 2002, un boîtier permettant de retransmettre la télévision sur un ordinateur. L'entreprise a par la suite étendu son portefeuille produits à de nombreux autres domaines, en développant notamment un porte-clés intelligent et des accessoires pour la vidéo et les jeux, puis en 2014 dans la domotique en lançant la gamme de produits connectés Eve. En 2018, la société a vendu ses activités d'origine à Corsair Gaming, pour se concentrer sur les solutions Eve.

vj/ib