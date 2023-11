Corsair Gaming Inc. est un fournisseur et un innovateur de matériel de haute performance pour les joueurs, les streamers et les créateurs de contenu. Les composants pour ordinateurs personnels (PC) de la société offrent à ses clients de multiples options pour construire leurs PC de bureau personnalisés pour les jeux et les stations de travail. La société opère à travers deux segments : Les périphériques pour joueurs et créateurs, et les composants et systèmes de jeux. Le segment des périphériques pour joueurs et créateurs comprend ses claviers, souris, casques, contrôleurs et équipements de streaming haute performance, notamment les cartes d'acquisition, les Stream Decks, les microphones USB, la caméra de streaming Facecam, les accessoires de studio et le logiciel EpocCam, ainsi que les services de coaching et de formation, entre autres. Le segment des composants et systèmes de jeu comprend ses blocs d'alimentation haute performance, ses solutions de refroidissement, ses boîtiers d'ordinateur et ses modules DRAM, ainsi que ses PC et ordinateurs portables de jeu haut de gamme, préfabriqués et personnalisés, et ses moniteurs de jeu, entre autres.

Secteur Matériel informatique