Depuis le 19ème siècle, Corticeira Amorim, SGPS, S.A. figure parmi les plus grandes entreprises mondiales de liège et de dérivés du liège, générant plus de 985,5 MEUR de ventes dans plus de 100 pays à travers un réseau de dizaines de filiales détenues à 100%. Avec un investissement en R&D de plusieurs millions d'euros par an, Corticeira Amorim, SGPS, S.A. a appliqué ses connaissances spécialisées à cette culture traditionnelle séculaire en développant un vaste portefeuille de produits, de solutions et de matériaux qui sont utilisés par des clients de premier ordre dans des industries aussi diverses et exigeantes que les vins et spiritueux, l'aéronautique, l'automobile, la construction, le sport, l'architecture et le design. Le CA par business unit se répartit comme suit : Bouchons en liège (75,9%), Lièges composites (12%), Revêtements de sols et de murs (9,1%), Lièges isolants (1,6%) et Matières premières (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Portugal (6,8%), UE hors Portugal (61,8%), autres pays d'Europe (2%), Etats-Unis (16,4%), Amérique hors Etats-Unis (6,5%), Australasie (5,1%) et Afrique (1,4%). L'approche responsable de Corticeira Amorim, SGPS, S.A. en matière de matières premières et de production durable illustre l'interdépendance remarquable entre l'industrie et un écosystème vital - l'un des exemples les plus équilibrés au monde de développement social, économique et environnemental.

Secteur Sylviculture