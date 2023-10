Corum Group Limited est une société australienne qui possède des entreprises dans le domaine de la technologie et du développement de logiciels. La société exerce ses activités dans le secteur des services de santé. Ce secteur comprend PharmX, une passerelle électronique qui relie les pharmacies, les grossistes en produits pharmaceutiques et les fournisseurs directs sur le marché des pharmacies, et PharmXchange, une plateforme numérique de vente et de marketing intégrée à PharmX. La société offre des solutions à ses clients par le biais des produits, des services et des processus de chacune de ses activités.

Secteur Logiciels