Corus Entertainment : LES BOMBES DÈS LE 2 FÉVRIER À SÉRIES PLUS

Montréal, le 23 janvier 2023 - Dès le jeudi 2 février, à 21 h, Séries Plus présentera la nouvelle production originale Les Bombes, mettant en vedette Olivia Palacci, Julie de Lafrenière, Sarah Desjeunes Rico et Debbie Lynch-White. Produite par Sovimage et réalisée par Pascal L'Heureux, la comédie dramatique est une idée originale des quatre actrices principales et met en scène une histoire de solidarité.

Écrite par Kim Lévesque-Lizotte, la série rassemble plusieurs autres talents : Laetitia Isambert, Félix-Antoine Duval, Jean-François Mercier, Lise Roy, Jean-Nicolas Verreault, Francesca Barcenas, Pier Paquette, Tania Kontoyanni, Maxime-Olivier Potvin, Fred Eric Salvail, Maka Kotto, Chantal Baril, François Caffiaux, Gaïa Cherrat Naghshi, Maxime Mailloux, Isabelle Drainville, Pascale Montpetit, Alejandro Moran, Marie-France Marcotte, Sophie Faucher et Pierre-Paul Alain.

Les Bombes raconte le cheminement de Juliette, Vicky, Claudine et Emma. Placées devant des ultimatums, subissant la pression de leur entourage ou faisant un choix personnel, nos héroïnes atterrissent toutes dans la même chambre à Catharsis, un centre spécialisé en dépendances, pour une période de 21 jours. Ensemble, elles se serreront les coudes pour mieux s'en sortir. Les Bombes, c'est une amitié qui nous ramène à l'essentiel, à l'importance de nos relations, à l'amour, au courage d'être soi. C'est un regard audacieux posé sur des femmes rondes pour enfin leur laisser toute la place.

« Ce fut un bonheur de travailler avec Sovimage afin de porter à l'écran cette série remplie d'espoir. Nous sommes convaincus qu'elle saura toucher les téléspectateurs de Séries Plus et espérons qu'elle leur apportera un peu de lumière dans cet hiver grisâtre », mentionne Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.

Consultez la page seriesplus.com/emissions/les-bombes pour des contenus exclusifs incluant six entrevues avec les comédiennes et l'autrice. Dans la première, déjà en ligne, découvrez comment l'idée de la série a pris vie.

Les six épisodes de 60 minutes de la fiction Les Bombes seront diffusés le jeudi à 21 h, dès le 2 février à Séries Plus.

À propos de Corus

Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l'entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, une série de propriétés digitales, des logiciels d'animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé internationalement grâce à Nelvana, son studio d'animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios Corus, un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non-scripté à succès. L'entreprise possède également so.da, un service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l'art de vivre et au divertissement Kin Canada, le fournisseur à la pointe des logiciels d'animation en 2D Toon Boom, ainsi que sa propre maison d'édition de livres pour enfants Kids Can Press. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, Nick+, l'application Global TV App et Curiouscast. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com.

À propos de Sovimage

Fondée en 1992, SOVIMAGE développe et produit des séries dramatiques et documentaires. Depuis sa création, SOVIMAGE a entre autres produit les séries Les Bombes, L'Empereur, Avant le crash, Une affaire criminelle, Hôtel, Faits divers, O', Mensonges, Les pays d'en haut (en coproduction avec Encore télévision), La Marraine, Musée Eden et des séries documentaires telles que Des crimes et des hommes, Enquêtes, La Famille, Rendez-vous avec la mort, In Memoriam ainsi qu'Opération police.

- 30 -

Pour plus d'informations :

Marie-Eve Goudreau | Relationniste, Corus

514 904-3260 | marieeve.goudreau@corusmedia.com

Pour une demande d'entrevue :

Hélène Faubert | Relationniste, Les Communications Hélène Faubert

514 728-5170 | hfaubert@videotron.ca