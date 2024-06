Montréal, le 18 juin 2024 - La psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux) et le sergent-détective à la retraite Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil) seront de retour pour faire la lumière sur une nouvelle tragédie : la disparition d'un enfant dans un camp d'été. Ce troisième volet de la série à succès Bête noire (Encore Télévision) est attendu à Séries Plus au printemps 2025. Les six nouveaux épisodes, signés par Patrick Lowe et Guillaume Corbeil, seront réalisés par Mariloup Wolfe.

C'est en août que s'entamera le tournage de cette troisième saison, dont la trame est aussi bouleversante que celles des saisons précédentes. Si la distribution des rôles est en cours, Sophie Cadieux et Martin Dubreuil se glisseront de nouveau dans la peau de leurs personnages, toujours au centre de l'histoire.

Une toute nouvelle intrigue

Éliane et Boisvert se présentent au Camp du Lac rond afin d'aller chercher Albert, le fils d'Éliane, après une colonie de vacances d'une semaine. Ce qui devait être une journée de fête avec les campeurs et les moniteurs se transforme en cauchemar quand un enfant est porté disparu. La situation se corse lorsqu'une violente tempête s'abat sur la région. Les communications sont coupées, les routes deviennent impraticables… Le seul policier de la région est rapidement débordé.

Pour retrouver l'enfant, Éliane et Boisvert doivent à nouveau faire équipe. Mais est-ce une fugue ou un enlèvement? La mère du petit, qui est aussi la propriétaire de la colonie, entretient une relation tendue avec son ex-conjoint et père du garçon. Ce dernier agit de manière étrange depuis quelque temps. Serait-il jaloux de la relation que son ex entretient avec le nouveau coach de tennis du camp? Il est aussi évident que certains moniteurs cachent quelque chose, mais quoi? Toujours aussi habiles pour percer les carapaces, Éliane et Boisvert s'efforcent de réunir toutes les pièces du casse-tête avant qu'il ne soit trop tard.

« Nous sommes très heureux que le duo Cadieux et Dubreuil reprenne du service sous l'œil aguerri de Mariloup Wolfe. Avec des textes toujours bouleversants et brillants, nous sommes convaincus que la saison 3 de Bête noire saura une fois de plus toucher le public. Nous avons toujours à cœur de raconter la meilleure histoire possible », mentionne Julie Provençal, PDG, Groupe Encore.

« Après le succès des deux premières saisons de Bête noire, c'est un plaisir de renouer avec l'équipe d'Encore Télévision qui, encore une fois, nous a livré des scénarios d'une grande qualité. Mariloup Wolfe a une vision très claire de ce qu'elle veut pour la saison 3. Nous avons très hâte de voir le tournage débuter cet été sous sa direction », affirme Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.

C'est grâce au soutien de la SODEC, du FMC et du Fonds indépendant de production que Bête noire sera de retour sur la chaîne de Corus. En attendant la diffusion de la nouvelle saison, prévue au printemps 2025, les téléspectateurs pourront revoir la saison 2 le samedi à 11 h, dès le 13 juillet à Séries Plus.

À propos de Corus

Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l'entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, des plateformes numériques et de streaming, ainsi que des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé internationalement grâce à Nelvana, son studio d'animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios Corus, un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non-scripté à succès. L'entreprise possède également so.da, un service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l'art de vivre et au divertissement Kin Canada, ainsi que sa propre maison d'édition de livres pour enfants Kids Can Press. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, TELETOON+, l'application Global TV App et Curiouscast. Corus est le représentant publicitaire national et un partenaire de contenu original de Pluto TV, une société de Paramount offrant le principal service de streaming télévisuel gratuit supporté par la publicité. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com.

- 30 -

Pour plus d'informations :

Marie-Eve Goudreau | Relationniste

514 904-3260 | marieeve.goudreau@corusmedia.com