Corus Entertainment : SÉRIES PLUS DÉVOILE LA DISTRIBUTION DE LA DEUXIÈME SAISON DE BÊTE NOIRE

Montréal, le 17 mai 2023 - Séries Plus révèle aujourd'hui la distribution principale du deuxième volet de Bête noire, dont le tournage s'est amorcé la fin de semaine dernière. Les têtes d'affiche Sophie Cadieux et Martin Dubreuil sont entourées notamment de Mickaël Gouin, Stéphane Jacques, Charlotte Aubin et Agathe Ledoux, qui interprètent les membres d'une famille touchée par une tragédie, et de Sharon James, qui se glisse dans la peau d'une avocate de la défense faisant la lumière sur le drame.

Les comédiens Claude Despins, Pascale Montpetit, Cynthia Wu-Maheux, Benoit McGinnis, Léa Girard Nadeau, Francesca Bárcenas, Pascale Desrochers, Julie Roussel, Cassandra Latreille, Anik Lefebvre, Sharon Ibgui, Emi Chicoine, Jade Barshee, Sophie Bourgeois, Jocelyn Blanchard et Jean-Sébastien Lavoie leur donnent également la réplique.

Le tournage, qui se déroule dans la grande région de Montréal, se poursuivra jusqu'à la mi-juillet.

Produite par Encore Télévision et réalisée par Louis Bélanger, cette deuxième saison raconte une toute nouvelle histoire chargée en émotions. Pascale (Charlotte Aubin), une mère de 32 ans, vient d'empoisonner ses deux enfants. Alors que Madeleine (Agathe Ledoux), 7 ans, s'en tire, Henri, 4 ans, succombe. Fraîchement séparée de son mari (Mickaël Gouin), Pascale semble être le portrait typique de la femme jalouse et abandonnée qui a voulu tuer ses enfants par vengeance. Et si la réalité était plus complexe? Ensemble, la psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux), le sergent-détective Boisvert (Martin Dubreuil), sorti de sa retraite expressément pour cette affaire, et l'avocate de la défense Me Michelle Simon (Sharon James) travailleront d'arrache-pied pour comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cette mère de famille.

« C'est un plaisir de prendre le relais de Sophie Deraspe, qui avait réalisé une magnifique première saison, et d'adapter le scénario de Patrick Lowe et Annabelle Poisson. Une fois de plus, les auteurs abordent un sujet grave, riche en émotions. Ils nous obligent, comme spectateurs, à nous questionner à propos d'enjeux sur lesquels il n'est pas si simple de prendre position. Les dialogues sont justes et les situations, complexes. Et grâce à la distribution que nous avons réunie, l'ensemble se déploiera dans une grande humanité », affirme le réalisateur Louis Bélanger.

Les six nouveaux épisodes de Bête noire seront diffusés au printemps 2024. Rappelons qu'il est possible de voir la première saison sur le site seriesplus.com/emissions/bete-noire ainsi qu'en vidéo sur demande et ce, jusqu'au 25 août. De plus, elle peut être louée en tout temps à l'adresse vimeo.com/ondemand/betenoire.

