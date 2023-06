Les chaînes francophones de Corus : des destinations ABSOLUMENT incontournables pour rejoindre les Québécois

Montréal, le 15 juin 2023 - C'est avec enthousiasme que, plus tôt aujourd'hui, Corus a présenté aux annonceurs ce qui attend les téléspectateurs l'année prochaine sur son réseau : du divertissement de choix et de haute qualité en français pour toute la famille. Chaque mois, ce sont plus de 3,8 millions de Québécois qui syntonisent Séries Plus, Historia, Télétoon la nuit ou les chaînes jeunesse Télétoon et La chaîne Disney pour leurs programmations engageantes combinant nouveautés, retours attendus et productions de chez nous.1

« Ici chez Corus, nous avons comme mission d'offrir les meilleurs contenus d'ici et d'ailleurs aux téléspectateurs. Nous le faisons en investissant dans les productions locales de première qualité, en amenant, en primeur, les meilleures séries internationales au public francophone et en élaborant une programmation qui prend en considération les goûts et habitudes de consommation télévisuelle de nos publics. Cette année encore, nous avons mis tous les efforts nécessaires afin d'offrir des grilles attrayantes qui se distinguent », soutient Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones.

Grâce à cette stratégie, Séries Plus et Historia ont respectivement atteint le premier et deuxième rang du palmarès des chaînes spécialisées de divertissement francophones les plus regardées l'automne dernier.2

« Dans un environnement en transformation, en plus d'investir dans du contenu de première qualité, Corus développe des partenariats qui permettent de se démarquer et d'offrir aux annonceurs de nouvelles façons de rejoindre le public. C'est entre autres le cas avec le partenariat exclusif que nous avons avec PlutoTV, le plus important service de streaming gratuit au monde financé par la publicité, qui permet aux annonceurs d'augmenter la portée de leurs campagnes, ainsi que le lancement de la plateforme de programmation publicitaire automatisée CYNCH, qui offre davantage de flexibilité », ajoute Carol-Ann Kairns, directrice générale des ventes nationales chez Corus.

Corus offre donc un écosystème incontournable aux annonceurs qui souhaitent diversifier leurs investissements en télévision et augmenter la portée de leurs campagnes auprès des Québécois.

À voir cette année

sur les chaînes francophones de Corus

SÉRIES PLUS

Grâce à une parfaite combinaison de drames, de suspenses et d'enquêtes qui gardent les téléspectateurs rivés à leur écran, Séries Plus a enregistré une augmentation de 21 % de ses parts de marché l'automne dernier3 et est la chaîne spécialisée #1 pour rejoindre les femmes 25-542.

Cette année, Séries Plus ajoutera 6 nouvelles acquisitions à son catalogue. Dans Aide-moi Todd* (V.F. de So Help Me Todd), accompagnez un détective privé talentueux dans son domaine, mais moins dans sa vie personnelle, qui accepte de travailler comme enquêteur pour sa mère. Faites un retour en 1920 à travers le conte de fée d'Olivia qui tourne rapidement au cauchemar dans Les origines du péché (V.F. de Flowers in the Attic: the Origin). Suivez la vie tumultueuse de Charlie dans Poker Face*, alors qu'elle tente de résoudre toutes sortes de crimes grâce à son incroyable capacité à détecter les mensonges. Dans Liaison fatale* (V.F. de Fatal Attraction), série basée sur le film du même titre de 1987, explorez les thèmes du mariage et de l'infidélité à travers les relations de Dan Gallagher, un détenu en libération conditionnelle, qui tente de renouer avec ses proches. Accompagnez Robyn Loxley et son groupe de hip-hop masqué antiautoritaire dans Robyn Hood, alors qu'ils dénoncent les injustices et se battent pour la liberté et l'égalité dans la ville de New Nottingham. Et finalement, voyez l'intégrale des 5 saisons du phénomène mondial Yellowstone, qui met en scène les Dutton, une famille du Montana propriétaire du plus grand ranch de bétail des États-Unis qui est prête à tout pour défendre ses terres.

La chaîne diffusera aussi de nouveaux épisodes de CSI : Vegas, Station 19, Le résident, La loi & l'ordre : crimes sexuels, Dernière escale, Moonshine, Heartland, La nouvelle, MacGyver, Blue Bloods, Crime et La famille fait loi. Les soirées thématiques du lundi et mardi présentant en rafale les franchises à succès NCIS (NCIS et NCIS : Los Angeles) et FBI (FBI, FBI : international et FBI : recherchés) seront également de retour.

À l'hiver, la production originale Bête noire, écrite par Annabelle Poisson et Patrick Lowe, reviendra pour une deuxième saison avec une nouvelle histoire tout aussi touchante et bouleversante que la première. Quatre ans après les événements de la saison 1, la psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux) et le sergent-détective Boisvert (Martin Dubreuil) se retrouvent et font équipe avec une avocate de la défense afin de faire la lumière sur un autre drame. Diffusée en 2021, la première saison s'est distinguée en récoltant quatre prix Gémeaux, incluant celui de la meilleure série dramatique, et s'est également fait remarquer sur la scène internationale en étant disponible dans une centaine de pays.

HISTORIA

Destination québécoise par excellence pour le documentaire, Historia continue sur sa lancée. Sa programmation aux histoires aussi mystérieuses qu'authentiques lui a permis de connaître une croissance de 45 % à l'automne 2022 et ainsi rejoindre sa chaîne sœur Séries Plus à la tête du classement des chaînes spécialisées francophones.3 Historia se démarque aussi en tant que chaîne spécialisée #1 pour rejoindre les hommes.2

Cette année, Historia ajoutera 5 nouvelles productions originales à sa grille. Entrez dans l'univers des passionnés d'aviation avec AVGEEK. Revisitez des lieux immersifs aux décors exotiques et dépaysants qui ont fait les beaux jours d'un Québec avide d'ouverture sur le monde grâce à Kitsch QC. Suivez les pros des cascades, de la planification jusqu'à l'exécution, dans Cascadeurs. Avec l'animateur Fabien Cloutier, redécouvrez l'histoire d'inventions de chez nous qui ont marqué le Québec grâce à Là pour rester. Enfin, faites une incursion dans le quotidien de mordus de motos avec Bécanes de rêve.

Historia présentera aussi une dizaine de nouvelles acquisitions, toutes doublées au Québec, et de nouveaux épisodes de nombreux classiques de la chaîne. Parmi les nouveautés attendues, la nouvelle série documentaire à grand déploiement Le Colisée de Rome (V.F. de Colosseum) fera découvrir la passionnante histoire de l'ascension et de la chute de l'Empire romain à travers les hommes et les femmes qui y ont combattu et y sont morts. Produite par Bradley Cooper, la minisérie documentaire FDR* dressera un portrait épique du président Franklin Delano Roosevelt et la façon dont son propre combat contre la polio l'a préparé pour les défis qui l'attendaient avec la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Pierce Brosnan débarquera pour sa part à Historia pour présenter, dans Les grands cambriolages avec Pierce Brosnan (V.F. de History's Greatest Heists with Pierce Brosnan), certains des stratagèmes les plus complexes et audacieux de tous les temps tentés par des criminels voulant à tout prix accéder à une vie de richesse. La chaîne présentera aussi encore cette année des documentaires événementiels rassembleurs, dont les nouveautés Une histoire vraie (V.F. de True Story) dans la cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Notre guerre (V.F. de Our War) pour souligner le jour du Souvenir et Sounds Black*, qui marquera le Mois de l'histoire des Noirs.

Les soirées thématiques, qui rassemblent des publics ayant des intérêts similaires comme la mécanique, le mystère, la culture pop et la brocante, seront également de retour avec de nouveaux titres et de nouveaux épisodes des séries populaires. Les amateurs de voitures seront comblés par l'ajout aux jeudis mécaniques des émissions Sales bagnoles (V.F. de Dirty Old Cars) et Secret Restoration*, ainsi que de nouveaux épisodes de la production originale Transmission impossible. Créneau populaire sur la chaîne, la brocante gardera une place de choix les mardis avec de nouveaux épisodes de Pawn Stars : prêteurs sur gages, Les a$ de la brocante, Les rois de la récup et l'ajout de Pawn Stars : prêteurs sur gages EN TOURNÉE (V.F. de Pawn Stars Do America). En plus de nouveaux épisodes de Les jouets qui ont forgé le monde, L'histoire express de… et La bouffe qui a forgé le monde, la soirée culture pop du vendredi ajoutera dans son alignement Les vices qui ont forgé le monde (V.F. de The Booze Bets and Sex That Built the World). Tout cela en plus de nouveaux épisodes de La malédiction d'Oak Island, Au-delà d'Oak Island, Les grands mystères de l'Histoire, IneXplicable, De l'acier et du feu et Les montagnards.

TÉLÉTOON LA NUIT

Destination incontournable pour rejoindre les jeunes adultes, Télétoon la nuit se démarque des autres chaînes québécoises par son ton irrévérencieux et son humour sans filtre. Grâce, entre autres, à l'ajout de la production originale Red Ketchup, qui sera de retour cet automne avec de nouveaux épisodes, la chaîne a enregistré une croissance de 23 % cette année.3 Notons que depuis sa mise en ondes, Red Ketchup est l'émission #1 de la chaîne.4

Les populaires émissions Les Simpson, American Dad, Archer et Family Guy seront toutes de retour avec de nouveaux épisodes.

TÉLÉTOON ET LA CHAÎNE DISNEY

Mettant de l'avant certaines des franchises les plus populaires, nos chaînes jeunesse proposent chacune une programmation conçue sur mesure pour les enfants et les adolescents.

Cette année sur La chaîne Disney, les petits pourront découvrir la nouveauté Hamster & Gretel, en plus d'apprécier de nouveaux épisodes de Molly McGee et le fantôme, Les super-vilains de Valley View, Peppa Pig, Ranch Kikiwaka, Les Green à Big City, Spidey et ses amis extraordinaires et Bluey.

À Télétoon, en plus d'un spécial très spécial qui est pas mal spécial de Garderie extrême, trois nouvelles acquisitions s'ajouteront à la grille : Gremlins : Secrets of the Mogwai*, La quête héroïque du valeureux prince Ivandoe (V.F. de The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe) et Builder Brothers Dream Factory*. La chaîne présentera aussi de nouveaux épisodes de Bakugan : Legends, Pokémon : les voyages ultimes, Teen Titans Go!, Beyblade Burst : QuadStrike, Les voituresBatwheels, Looney Tunes Cartoons et Bugs Bunny constructeurs.

Les rendez-vous cinéma seront aussi de retour dès l'automne sur les deux chaînes.

* Titre français à confirmer

Sources

[1] Numeris PPM Data, Quebec Franco, Aug 29/22 - May 28/23, M-Su 2a-2a ,Ind. 2+, CumRch(000) averaged by Broadcast Month

2 Numeris PPM Data. Quebec Franco. BYTD 22/23 (8/29/2022 - 4/23/23), Fall 22 (8/29/2022 - 1/1/2023), Spring 23 - STD (1/2/2023 - 4/23/2023) AMA(000) A25-54, F25-54, M25-54. Mo-Su2a-2a. CDN SPEC COM FR. Does not include Sports and News Stations.

3 Numeris PPM Data. Quebec Franco. BYTD 22/23 (8/29/2022 - 4/23/23) vs BYTD 21/22 (8/30/2021), Fall 22 (8/29/2022 - 1/1/2023) vs Fall 21 (8/30/2021 - 1/2/2022), Spring 23 - STD (1/2/2023 - 4/23/2023) vs Spring 22 - STD (1/3/2022 - 4/24/2022). Historia, Teletoon Fr, Series+. Mo-Su 2a-2a. Teletoon La Jour = Mo-Su 9a-9p. Teletoon La Nuit = Mo-Su 9p-12a.

4 Numeris PPM Data, Quebec Franco, Spring'23 (1/2/2023 - 5/28/2023), A25-54 AMA(000), program rank based on 3+ airings

À propos de Corus

Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde.

