SOIF DE RÉVOLUTION : UNE NOUVELLE SÉRIE DOCUMENTAIRE À VOIR DÈS LE 15 MARS À HISTORIA

Montréal, le 7 mars 2023 - Dès le 15 mars, Historia vous propose de faire une incursion dans l'univers des pionniers du monde des alcools au Québec avec Soif de révolution. Produite par Picbois Productions et réalisée par Nicolas Houde-Sauvé, cette nouvelle série documentaire sera diffusée les mercredis à 21 h 30.

Soif de révolution plonge dans le quotidien de passionnés qui travaillent d'arrache-pied pour concevoir et produire des alcools d'ici. La révolution qui s'opère dans les microbrasseries, les vignobles et les microdistilleries transforme le paysage et la vie des Québécois.

Découvrez la bande-annonce

Les 10 épisodes de 30 minutes nous présentent le savoir-faire de plusieurs visionnaires :

À Saint-Casimir, les quatre amis d'enfance Mathieu Tessier, Félix Saint-Hilaire, Maxime Naud-Denis et Philippe Tessier ont mis sur pied la microbrasserie Les Grands Bois, reconnue pour ses bières de soif. Depuis six ans, ils organisent de nombreux événements et attirent des milliers de personnes dans leur village natal.

À La Chaufferie, à Granby, le distillateur en chef Vincent Van Horn et la mixologue Claudia Doyon unissent leurs talents pour créer des spiritueux 100 % québécois. Ils produisent des produits audacieux et inédits dans un ancien bâtiment de l'Imperial Tobacco qu'ils ont transformé en distillerie.

Sur l'un des plus vieux vignobles du Québec, La Bauge à Brigham, Simon Naud crée des vins bios, à la fois funky et digestes. En association avec le consultant en vins vivants Steve Beauséjour, il s'est lancé dans l'aventure de créer des vins plus libres, moins lisses et plus fous. Depuis ce jour, la demande explose!

« Quand le réalisateur Nicolas Houde-Sauvé nous a approchées avec l'idée de cette série, nous avons tout de suite vu le potentiel de raconter des histoires porteuses en partenariat avec Historia, qui sait comment capter l'intérêt du public aux quatre coins de la province. La passion contagieuse de nos protagonistes fait rayonner toute leur communauté », mentionne Marie-Pierre Corriveau, productrice chez Picbois Productions.

« Nous sommes témoins d'une nouvelle ère qui sera assurément marquante dans l'histoire de la production d'alcools au Québec. Nous allons à la rencontre de gens créatifs et fiers de faire rayonner les produits d'ici. Les téléspectateurs s'attacheront sans aucun doute à eux et apprécieront leur univers, dans lequel règne un esprit de communauté et de collaboration admirable », ajoute Maria Luisa Todaro, déléguée de production chez Corus.

Apprenez-en plus sur les protagonistes et leurs entreprises dans les capsules exclusives que l'on retrouve sur la page historiatv.com/soifderevolution.

Soif de révolution sera diffusée le mercredi à 21 h 30, dès le 15 mars à Historia.

