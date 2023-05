SPLASH À HISTORIA DÈS LE 1ER JUIN : DÉCOUVREZ L'UNIVERS SURVOLTÉ DES COURSES D'HYDROPLANES

Montréal, le 16 mai 2023 - Historia plonge dans l'été à toute vitesse avec Splash. Diffusée le jeudi à 20 h dès le 1er juin, cette nouvelle série documentaire de Productions Avenida dévoile les dessous d'un sport des plus spectaculaires : les courses d'hydroplanes. Réalisés par Sylvio Jacques et Chantal Limoges, les 8 épisodes de 30 minutes nous permettent de suivre les équipes québécoises Bull Shark, Canada Girl, La Bête Noire et Supernova à plus de 250 km/h.

Dans cette aventure extrême qui se déroule notamment en Montérégie (Valleyfield, Beauharnois, Sorel-Tracy), quatre équipes font preuve de courage et de dévouement afin de décrocher les podiums. Pour cela, ils doivent marier adresse, stratégie et travail acharné. Tous les rêves sont permis… et tout peut arriver au cours de cette saison endiablée.

« Le tournage de la série nous a permis de découvrir une passion qui décoiffe! Au volant de leurs engins qui planent, ces pilotes trouvent dans la vitesse et le vrombissement de leurs moteurs une adrénaline dont il semble difficile de se passer une fois qu'on y a goûté », affirme Chantal Lafleur, productrice chez Productions Avenida.

« Nous sommes heureux de pouvoir présenter cet univers exaltant au public d'Historia », poursuit Maria Luisa Todaro, déléguée de production chez Corus. « Les protagonistes nous permettent de constater tout le travail derrière la réussite d'une saison de régates. Ces pilotes, qui ont du cœur au ventre, forcent l'admiration. Les téléspectateurs seront captivés autant par leurs personnalités que par leurs performances. »

Sur la page historiatv.com/splash, plusieurs capsules exclusives permettent d'en apprendre plus sur les pilotes.

La production originale Splash sera diffusée le jeudi à 20 h, dès le 1er juin à Historia.

