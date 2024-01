Corus Entertainment Inc. est une société canadienne diversifiée et intégrée de médias et de contenus qui développe et diffuse des marques et des contenus sur différentes plateformes. La société exerce ses activités dans deux secteurs : la télévision et la radio : La télévision et la radio. Le secteur Télévision comprend plus de 33 réseaux de télévision, environ 15 stations de télévision traditionnelles, des actifs de médias numériques, une agence numérique sociale, un réseau de créateurs de médias sociaux, des services technologiques et médiatiques, et des activités de contenu, qui comprennent la production et la distribution de films et d'émissions de télévision, l'octroi de licences pour des produits dérivés et l'édition de livres. Le secteur Radio comprend environ 39 stations de radio situées principalement dans des centres urbains à forte croissance du Canada anglais, avec une concentration dans la région densément peuplée du sud de l'Ontario. La principale méthode de distribution de la société est la transmission radio analogique par voie hertzienne, avec d'autres plateformes de diffusion, notamment la radio HD, les sites web, les applications mobiles et les podcasts.

